Министерство иностранных дел Армении попыталось сгладить скандал, возникший из-за информации о сотрудничестве деда премьер-министра страны с нацистами в годы Второй мировой войны. Сведения, которые распространили армянские чиновники для опровержения скандальных публикаций, оказались дезинформацией. Об этом пишет российское издание Info24.ru.

В канун 75-летия Победы премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в соцсети фотографию своего деда — его тоже звали Никол Пашинян. «Служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная слава павшим за Родину», — написал глава правительства Армении.

На сайте обобщенного банка данных «Мемориал», созданного по инициативе российского министерства обороны для сбора информации о погибших на Великой Отечественной войне, есть сведения о Николе Вартановиче Пашиняне. Из материалов базы данных Минобороны РФ следует, что дед Пашиняна находился в плену, «сотрудничал с врагом» и погиб на западе Украины, в Цвиахеле (Звягеле, ныне — Новограде-Волынском).

Чтобы опровергнуть скандальную информацию, МИД Армении распространил данные, что Никола Пашиняна-старшего перепутали с тезкой. Согласно их заявлению, из одного села Енокован на фронт отправились Никол Вартанович Пашинян, который признан коллаборационистом, и Никол Аракелович Пашинян — дед премьер-министра. «Его также можно найти в вышеупомянутой базе данных Минобороны России в воинском звании сержанта Красной Армии», — утверждается в сообщении ведомства.

Николай Аракелович — фейк?

Вопреки этому заявлению, на сайте «ОБД Мемориал» находятся данные только об одном Николае Пашиняне — Вартановиче, том самом пособнике нацистов. Николая Аракеровича Пашиняна в результатах поиска нет. В базе есть ряд людей с фамилией Пашинян, но имя (Николай) и год рождения (1913) совпадают с данными деда премьер-министра Армении всего в одном случае — в записях о Николае Вартановиче Пашиняне.

Поиск по данным «Николай Аракелович Пашинян» показывает, что на сайте «Память народа» была страница с такими данными. Судя по снимку в кэше Google, на сайт была загружена информация об «официальном» деде премьер-министра Армении, однако по состоянию на 26 мая эта страница на сайте не найдена или удалена (ошибка 404). Поиск по сайту «Память народа» также не выдает никаких записей о Николае Аракеловиче Пашиняне.

Страница, сохранившаяся в кэше, могла появиться при попытке сфабриковать подтверждение официальной версии о деде Никола Пашиняна, но долго не прожила. Судя по всему, эту страницу при проверке данных удалили модераторы сайта. Таким образом, никаких данных о Николае Аракеловиче Пашиняне сейчас в базах данных участников войны не содержится.

С кем воевал Пашинян-старший

Во время войны Николай Пашинян 1913 года рождения некоторое время числился пропавшим без вести, после чего выяснилось, что он перешел на сторону врага. Дед премьер-министра Армении входил в состав легиона СС, возглавляемого Гарегином Нжде, то есть воевал за нацистскую Германию.

«Это тот человек, который во время войны говорил: «Кто умирает за Германию — умирает за Армению». Это тот человек, диверсионная деятельность которого привела к многочисленным жертвам. И неслучайно он был арестован после окончания войны Смершем, осужден на 25 лет и умер во владимирской тюрьме», — охарактеризовал Гарегина Нжде президент Азербайджана Ильхам Алиев в недавнем интервью.

В своих публичных выступлениях премьер-министр Армении неоднократно оправдывал действия Гарегина Нжде.

На встрече с российскими журналистами в Ереване он сравнивал Нжде с Иваном Баграмяном и Вячеславом Молотовым.

На саммите стран СНГ, одной из тем которого была подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы, президент Азербайджана поднял вопрос о недопустимости героизации нацизма и привел в пример высказывания Пашиняна о Нжде.

Комментируя эту критику в свой адрес, армянский премьер сравнил Нжде с писателем Александром Солженицыным, мотивировав это сопоставление тем, что они оба были узниками лагерей.

«Это вершина цинизма — сравнивать Солженицына с фашистским приспешником!», — отметил впоследствии Ильхам Алиев.

Minval.az