Россия перебросила в Ливию 150 наемников из числа жителей подконтрольных режиму Башара Асада районов Сирии.

Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники в Сирии, сирийские боевики пополнят ряды незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.

Очередная группа наемников завербована для участия в боевых действиях в Ливии в основном из числа жителей районов Кисве и Закие в провинции Дамаск.

Боевикам из подконтрольных режиму Башара Асада районов Сирии пообещали плату в размере 1000-1500 долларов в месяц.

Наемники переброшены в Ливию военно-транспортными самолетами с российской авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.

Около 10 дней назад Россия отправила в Ливию 600 наемников из сирийской провинции Хомс, еще несколько сотен наемников из разных частей Сирии были переброшены на север Африки в начале мая.

В рядах незаконных вооруженных формирований с востока Ливии воюют российские наемники из ЧВК «Вагнер», боевики из суданского ополчения «Джанджавид» и вооруженные повстанцы из Чада.

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