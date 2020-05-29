В Турции с 1 июня открываются парки, рестораны, кафе, пляжи, бассейны, однако они начнут работать по новым правилам. Об этом сообщает TourDom.ru.

Так, на самом большом пляже Антальи в районе Коньяалты началась подготовка к сезону отдыха.

Лежаки будут установлены исходя из девяти кв. м на одну семью. После каждого туриста они будут дезинфицироваться. Отмечается, что место должно будет оставаться свободным не менее 20 минут. Загорать на своих полотенцах будет запрещено.

Кроме того, нельзя будет курить на пляже. Нововведение в том числе обусловлено тем, что подбирая окурки, уборщицы могут столкнуться с риском заражения коронавиусом. Отмечается, что помимо сигарет также будет запрещено курение кальянов.

Информации о том, какие виды водного спорта, пока нет. На данный момент известно только о возобновлении морских прогулок.

Турецкие отели, прошедшие антикоронавирусную сертификацию, смогут открыться с июня, о решение остается за собственниками.

Minval.az