Американского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летнее тюремное заключение за изнасилование, обвинили в еще в четырех случаях изнасилования, в том числе несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает Variety.

Имена предполагаемых жертв не раскрываются. По их показаниям, инциденты произошли с 1984-го по 2013 год, одной из жертв на момент изнасилования в 1994 году было 17 лет. Она утверждает, что Вайнштейн «насильно удерживал ее, домогался и изнасиловал». Преступление произошло в номере отеля, после изнасилования продюсер пригрозил ей физическим насилием в случае, если она расскажет о произошедшем, а также пообещал уничтожить ее актерскую карьеру.

Жертвы подали на Вайнштейна в суд, в иске в качестве ответчиков указаны его брат Боб Вайнштейн, а также компании Miramax и Disney. Отмечается, что они «либо знали, либо должны были знать о действиях» преступника и предотвратить их.

Еще одной жертвой выступила 70-летняя женщина из Эквадора, утверждающая, что продюсер домогался ее в 1984 году в отеле в Каннах, когда ей было 34 года. Другая жертва 38 лет заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2008 году в Нью-Йорке. Четвертая, 35-летняя уроженка Венгрии, сообщила о принуждении к оральному сексу в 2013 году во время Венецианского кинофестиваля.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию.

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