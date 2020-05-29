Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в мире превысило 5,9 миллиона человек.

Согласно данным ресурса Worldometer, по состоянию на утро 29 мая в целом по миру зарегистрировано 5 909 677 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число умерших от Covid-19 составляет 362 102 человек, выздоровевших – 2 583 004.

Больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в США – 1 768 461, число умерших составило 103 330.

Ниже приведена смертность в странах, где число инфицированных превысило 20 тысяч человек:

Великобритания — 37 837, Италия — 33 142, Франция — 28 662, Испания — 27 119, Бразилия — 26 764, Бельгия — 9 388, Мексика — 9 044, Германия — 8 570, Иран — 7 627, Канада — 6 877, Нидерланды — 5 903, Индия — 4 711, Китай — 4 634, Турция — 4 461, Швеция — 4 266, Россия — 4 142, Перу – 4 099, Эквадор — 3 313, Швейцария — 1919, Ирландия — 1639, Индонезия — 1496, Португалия — 1369, Пакистан — 1317, Польша — 1038, Чили — 890, Египет — 845, Колумбия — 822, Украина — 669, ЮАР — 577, Бангладеш — 559, Саудовская Аравия — 441, ОАЭ — 258, Беларусь — 219, Кувейт — 185, Катар — 33 и Сингапур — 23.

Minval.az