Четвертый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу, сообщили Военно-морские силы латиноамериканской страны.

«Миссия с иранским танкером Faxon выполнена!» — приводит ВМС в своем Twitter заявление морского патруля, сопровождавшего корабль.

Гостелеканал VTV в свою очередь сообщил, что танкер направляется к нефтеперерабатывающему комплексу Амуай, расположенному в штате Фалькон.

Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.

Minval.az