Четвертый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу, сообщили Военно-морские силы латиноамериканской страны.
«Миссия с иранским танкером Faxon выполнена!» — приводит ВМС в своем Twitter заявление морского патруля, сопровождавшего корабль.
Гостелеканал VTV в свою очередь сообщил, что танкер направляется к нефтеперерабатывающему комплексу Амуай, расположенному в штате Фалькон.
Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.
#28Mayo || La TRIBU @ABGUAIQUERIPO11 finaliza exitosamente la misión encomendada de acompañamiento al buque mercante Iraní #FAXON a puerto seguro!#ULTIMAHORA#gasolina #VenezuelaDefiendeSuOro #LealesSiempreTraidoresNunca @NicolasMaduro @ArmadaFANB pic.twitter.com/rcvrKappps
— Patrullero Oceánico AB. GUAIQUERI PO-11 (@ABGUAIQUERIPO11) May 28, 2020