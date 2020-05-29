28 мая — это важный государственный праздник Азербайджана. В 1918 году в этот день была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Депутаты Национального Совета воспользовались историческим шансом и провозгласили государственный суверенитет Азербайджана.

Накануне праздника Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Рашад Маммадов дал интервью порталу Qazaqstan Tarihy.

— Господин Посол, в этом году отмечается 102-я годовщина создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Как вы оцениваете историческую роль АДР?

— Как известно из истории после падения царского самодержавия и Временного правительства в ноябре 1917 года во многих национальных окраинах – Украине, Грузии, Прибалтийском регионе, Средней Азии в течение короткого времени возникли национальные автономии. Многие из них формировались под знаменами отрицания империи и создания демократических правительств в национальных окраинах. Так, в Казахстане с декабря 1917 года начала функционировать автономия Алаш. В Азербайджане с 28 мая 1918 года установилась демократическая республика — АДР, которая стала первой демократической республикой на всем мусульманском Востоке. АДР на пределе своих возможностей, с честью выполнила взятую на себя сложную историческую задачу. Именно в период АДР были образованы первый Парламент и Правительство, государственный аппарат Азербайджана, установлены границы, созданы флаг, гимн и герб страны, азербайджанский язык объявлен государственным языком, приняты серьезные меры в области государственного строительства. Были обеспечены территориальная целостность и национальная безопасность страны, в короткий срок создана армия, сформированы государственные органы, отвечающие национальным требованиям и демократическим принципам, были открыты посольства за рубежом. Особое внимание было уделено развитию просвещения и культуры, женщинам было предоставлено право голоса, учрежден первый университет Азербайджана. С точки зрения истории была проделана исключительная работа, заложившая основу для прогресса народа в последующие годы. Опираясь на принципы народовластия и равенства людей, АДР, с первых дней своего создания, предоставила всем гражданам страны одинаковые права, устранила расовое, национальное, религиозное, классовое неравенство. Сложная политическая картина этого периода и беспощадная борьба крупных держав за регион, поставили Азербайджан перед необходимостью активной дипломатической деятельности. В таких тяжелых условиях было создано Министерство иностранных дел (МИД). Безусловно, деятельность внешнеполитической структуры опиралась на глубокие исторические корни и политические традиции тысячелетней давности, о чем свидетельствуют многочисленные успехи на дипломатическом поприще. Таким образом, АДР, стала наследницей богатой политической школы, существовавшей в разное время на территории Азербайджана. Речь идет о дипломатическом опыте таких государств как Кавказская Албания, империй древних гуннов, тенгрианцев, Гёктюрков, Сельджуков, Ак-Коюнлу и Сефевидов. АДР стремительно адаптировалась к новым международным условиям, что говорит о зрелости подхода и богатом дипломатическом наследии…

Самой важной задачей МИД Азербайджана было обеспечение официального признания АДР со стороны международного сообщества. Успешное завершение переговоров в рамках Парижской мирной конференции стало грандиозной победой внешнеполитического ведомства. В этот же период АДР добилась значительных успехов на международной арене. 19 августа 1919 года Иран отказался от территориальных претензий к Азербайджану. 2 января 1920 года Верховный Совет Парижской мирной конференции принял решение о признании де-факто независимости Азербайджана, что стало большим успехом азербайджанских дипломатов во главе с А.М. Топчибашевым. К сожалению, в апреле 1920 года в результате военной агрессии со стороны большевистской России АДР прекратила свое существование.Азербайджанская Демократическая республика (АДР) была разогнана отрядами Красной Армии. Части XI-ой Армии с помощью партийной ячейки коммунистов 27 апреля 1920 года пересекли границу АДР с помощью бронепоезда «III — Интернационал». В операции были задействованы также эсминцы Волжско-Каспийской военной флотилии, регулярные части, кавалерийская дивизия. К середине мая 1920 года военные части Красной Армии установили контроль почти над всей территорией Азербайджанской республики. Однако идеи Первой Республики не были забыты, так что в период восстановления независимости Азербайджана в 1991 году азербайджанская дипломатия пережила своего рода Ренессанс и опыт внешнеполитического ведомства АДР оказался востребован. Первые годы независимости оказались сложным временем для нашей страны. Азербайджан подвергся военной агрессии со стороны соседней Армении, исконно азербайджанские территории были оккупированы. В этих условиях главной задачей МИДа стало доведение до мировой общественности правды о вооруженной агрессии и прекращение оккупации азербайджанских территорий. Новое дыхание МИД обрел после возвращения к власти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в 1993 году. Снискавший любовь и уважение народа государственный деятель за короткое время восстановил лучшие традиции внешнеполитического ведомства и поставил перед ним важные задачи. Была определена концепция внешней политики Азербайджана и ее приоритеты, обеспечена преемственность в виде признания достижений МИДа АДР. Гейдар Алиев заложил основу нефтяной и газовой стратегии Азербайджана как составной части внешней политики. Благодаря этому удалось за короткое время изменить в положительную сторону неблагоприятный международный фон, сформировавшийся в начале 1990-х годов в результате целенаправленной дезинформационной деятельности армянского лобби за рубежом. С подписанием в 1994 году «Контракта века» в истории независимого Азербайджана началась эпоха реализации новой национальной нефтяной стратегии. Были подписаны соглашения с иностранными нефтяными компаниями, привлечены транснациональные инвестиции, возрос интерес государств мира к азербайджанской экономике. «Контракт века»стал мощным импульсом для расширения международных связей Азербайджана. Азербайджан начал проводить активную внешнюю политику по всем направлениям. Одним из важных направлений стало укрепление и развитие связей с братским Казахстаном.

— Народы Азербайджана и Казахстана не случайно называют братскими. У нас много общего, мы не просто имеем общие тюркские корни, но и поддерживали тесные отношения в сложные моменты истории.

— Казахстан и Азербайджан имеют общность генетических корней, традиций, языка и религии. Эти составляющие являются основойотношений двух братских стран. Между азербайджанским и казахским народами на протяжении тысячелетий, никогда не было конфликтов, чтоявляется довольно редким случаем в мировой практике. На разных этапах истории можно выделить немало значимых событий, которые способствовали еще большему укреплению отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Важно, что эти отношения не ограничивались лишь уровнем взаимодействия официальных лиц, но находили широкий отклик в сердцах простого народа. Культура взаимовыручки нашихнародов задолго до современного этапа независимости — пример для подражания. Яркий пример — история газеты «Казахстан», которая издавалась в 1911-1913 годах. Когда у этого печатного органа возникли финансовые трудности, издатели обратились с просьбой о помощи к известному азербайджанскому меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Вот как писали издатели газеты спустя год после этого события: «В прошлом 1911 году, в начале мая, по решению, принятому после обсуждения среди народа, и с целью поставить на твердую ногу газету «Қазақстан», мы, два человека, отправились, уповая на милость Аллаха, к проживающему в городе Баку кажи Зейналабдину Тагиеву. Были многие, кто говорил, что эта затея напрасная, но мы знали, что были и другие, которые от всей души желали нам удачной поездки и молились, чтобы наши намерения исполнились. Аллах услышал эти молитвы и поддержал наши чистые помыслы, и кажи удовлетворил нашу просьбу. Он дал в помощь «Қазақстану» тысячу рублей. Высказал свои отеческие пожелания, преподнес в дар казахскому народу 3 экземпляра священной книги Коран. Во время прощания он растрогался, сказав: «Передайте привет от меня всем казахам – богатство принадлежит не мне, а народу». Последнее предложение З.Тагиева говорит о том, что меценат оказал поддержку не от себя лично, а от имени азербайджанского народа, и показывает насколько глубоки духовные связи между нашими народами еще с тех времен. Кстати, когда Тагиев открыл в Баку школу для девочек, он объявил о наборе преподавателей и на это приглашение откликнулась казашка Хадиша Абдрахманова, окончившая Петербургский пединститут, и позже в Баку приехала ее сестра врач Зейнеп Садыккызы. В 1917-1920 годах взаимная поддержка двух народов продолжилась. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, АДР открыло дипломатическое представительство в Туркестане и назначила туда опытного политического деятеля Алекпербека Садыгова. Этот исторический факт наглядное свидетельство важности для нашей страны отношений с братским Казахстаном. Есть и другие примеры. Например, Мустафа Чокай, возглавлявший Туркестанское правительство в начале 1918 года, после вооруженной агрессии со стороны большевистской России, уехал на Кавказ, побывал в Баку и выступал в поддержку АДР. Сотрудничество и дружба отцов-основателей во имя независимости наших народов продолжалась и в эмиграции. Впоследствии они основали организацию «Прометей» в Европе и совместно боролись с большевизмом в эмиграции. Живя в Париже, М.Чокай встречался с азербайджанскими политическими эмигрантами — отцами-основателями АДР Мамедэмином Расулзаде, Алимардан беком Топчибашевым и Джейхуном Гаджибейли. Мустафа Чокай широко освещал статьи азербайджанских политических эмигрантов в журнале «Яш Туркестан», который выходил в свет в Европе в период с 1929 по 1939 годы. Журнал освещал вопросы, связанные с национально-освободительным движением не только Туркестана, но и всех тюркских народов. Участвуя в похоронах Алимардан бека Топчибашева в Париже в 1934 году, М.Чокай выразил свое уважение этой личности от имени всех тюркских народов: «Он думал о своей родине, своем народе, он был настоящим борцом… Мы, тюрки Туркестана, считаем Алимардан бея выдающемся государственным деятелем тюркского мира. Такие люди как Алимардан бей одинаково относились как к тюркам Туркестана, Казани, Крыма, так и Азербайджана».

— В советский период наши народы прошли через жернова репрессий советской государственной машины. Это был сложный период в истории.

— Да, при этом стоит отметить, что наши народы пострадали от такой одиозной политической фигуры, как Левон Мирзоян. Он был одним из проводников этой политики в братском Казахстане, будучи первым секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана. Ранее, в 1925-1929 годах, Левон Мирзоян возглавлял ЦК КП Азербайджана и проводил такую же политику репрессий в отношении национальной интеллигенции. В 1937-38 годах подвергались репрессиям сотни тысяч невинных людей, в том числе и казахстанские участники I Съезда тюркологов 1926 года в Баку. Выдающиеся представители творческой и научной интеллигенции, общественно-политические деятели Казахстана, такие как Ахмет Байтурсунов, Турар Рыскулов, Мир-Якуп Дулатов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Шакарим Кудайбердиев, Бейимбет Майлин, Ильяс Жансугуров, Мухамеджан Тынышпаев, Султанбек Ходжаев, Санжар Асфендияров, Ураз Жандосов и тысячи других были расстреляны или сосланы в ссылку. Согласно историческим документам было установлено, что за короткий срок руководства Казахстаном по указанию Л.Мирзояна было расстреляно 16 тысяч представителей интеллигенции и общественных активистов. Такая же судьба постигла и другие исторические личности. Так, государственный деятель Казахстана Турар Рыскулов был уполномоченным представителем Народного Комиссариата Наций РСФСР в 1921-22 годах в Баку. Он был арестован в 1937 году по обвинению в организации освободительного движения тюрко-татарских народов на территории бывшей Российской империи с целью освобождения от советской оккупации и создания подпольного «Всесоюзного единого центра» для установления «Единого тюрко-татарского государства». 10 февраля 1938 года Т.Рыскулов был расстрелян по обвинению в пантюркизме из-за того, что он выдвинул идею о том, что тюркоязычные народы — это исторически разделенная, разобщенная, но единая нация. Такая же горькая участь постигла азербайджанских деятелей – профессоров Бекира Чобанзаде и Азиза Губайдуллина, арестованных и расстрелянных как членов вышеуказанной организации. В 1930-40-х годах тысячи азербайджанских семей были депортированы в Среднюю Азию и в другие регионы бывшего СССР из Западного Азербайджана (ныне территория Армении), в частности из города Иреван, и Грузии. Братский казахский народ протянул руку помощи нашим соотечественникам, помог освоиться в это тяжелое время на новом месте. Многие азербайджанские женщины стали жертвами политических репрессий, пополнив число узниц «Акмолинского лагеря жен изменников Родины» (АЛЖИР). 44 азербайджанские женщины, в том числе супруга выдающегося поэта, автора азербайджанского государственного гимна Ахмеда Джавада — Шукрия-ханым, были сосланы в этот лагерь. До сих пор жертвы репрессий и их потомки с большой благодарностью вспоминают то, как казахи помогали женщинам в ссылке не умереть с голоду, как тайком угощали куртом. Теперь этот продукт является не только символом национальной кухни, но и символом братства и сердоболия казахского народа.

Наши народы в самые сложные моменты всегда поддерживали друг друга. Азербайджанский народ хорошо помнит мужественный поступок выдающегося казахского писателя и политического деятеля Олжаса Сулейменова, который выступил с осуждением кровавого преступления, совершенного советскими войсками в январе 1990 года в Баку. В то же время, с первых дней вооруженной агрессии Армении против Азербайджана Казахстан продемонстрировал справедливую позицию и пытался выступить в качестве посредника с целью прекращения конфликта.

— Сейчас азербайджанцы Казахстана стали неотъемлемой частью казахстанского общества. Они являются полноправными гражданами Казахстана. Врачи, и педагоги, и юристы, и бизнесмены, музыканты и художники вносят свой вклад в развитие страны.

— Благодаря политике Елбасы Нурсултана Назарбаева в Казахстане создана атмосфера единства и согласия и все эти годы она дает возможность азербайджанцам чувствовать себя комфортно и развиваться в самых разных направлениях, раскрывая в полном объеме имеющиеся таланты и потенциал. Неслучайно, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым в ходе своего официального визита в Азербайджан в апреле 2017 года роль многочисленной азербайджанской общины в двусторонних отношениях: «Есть хорошая возможность – мост – это 130 тысяч этнических азербайджанцев, которые проживают в Казахстане. Это наши граждане, они полностью вовлечены во все дела».

Дружба Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, возникшая задолго до независимости наших государств, заложила крепкую основу для развития двусторонних отношений. Казахстан и Азербайджан за годы независимости выстроили стабильные дипломатические отношения и обе страны выступают с единых позиций по целому ряду вопросов в рамках международных организаций. Наши страны последовательно и на самом высоком уровне демонстрируют заинтересованность в интеграции тюркоязычных государств.

— Как будут строиться отношения между главами государств в будущем?

— Можно с уверенностью сказать, что президент Ильхам Алиев и президент Касым-Жомарт Токаев укрепят дружественные, братские связи между нашими странами,заложенные Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, поднимут их на еще более высокий стратегический уровень. Существующие отношения взаимного уважения и доверия, высокий уровень политических, экономических и общественных связей создают широкие возможности для более тесной интеграции наших стран.

У нас есть прочная основа для дальнейшего успешного дипломатического взаимодействия – это наше прошлое. А совместное будущее прогнозируется легко — это сумма успехов и достижений прошлого и настоящего.

Minval.az