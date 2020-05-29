Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия. Ее присутствие изменило баланс сил, заявил вице-премьер ПНС Ахмед Муайтик, передает агентство Anadolu.

«На сегодняшний день ПНС располагает достаточными техническими ресурсами для защиты Триполи. Наемники ЧВК Вагнера начали нести потери на фронтах, что вынудило их к выводу сил из зоны боев», — отметил вице-премьер. По его мнению, именно из-за этого силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара испытывают сложности.

Муайтик добавил, что баланс сил нарушило вмешательство России и «убежденность ряда западных кругов» в победе главы ЛНА. Он подчеркнул, что соглашение с Анкарой все равно усилило противостояние со стороны ПНС.

Об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии стало известно 25 мая. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Хафтара. Москва отрицает причастность к действиям ЧВК.

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