Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так. Исполнительный указ призван [установить] новое регулирование на основе раздела 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций, — сказал Трамп. — Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение».

По утверждению президента, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется». Американский лидер поручил Федеральной комиссии по торговле контролировать соблюдение данными сайтами запрета участвовать в каких-либо «вводящих в заблуждение или наносящих вред торговле действиях».

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter.

Minval.az