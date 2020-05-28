Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработке дали название CLEAVER (аббревиатура расшифровывается как «грузовой расходуемый летательный аппарат воздушного запуска с увеличенной дальностью полета»), пишет издание The Drive.

По данным издания, испытания состоялись в январе. Они были проведены на двух типах военно-транспортных самолетах: C-130 Hercules и С-17 Globenaster.

Отмечается, данное неуправляемое дальнобойное высокоточное оружие предназначено для уничтожения как движущихся, так и стационарных целей. При этом оно выглядит как платформа с парой боеприпасов, которые закреплены на ней.

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