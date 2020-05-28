Швеция планирует принять на вооружение «бронетранспортер на батарейках» вероятно уже в следующем году, сообщает министерство обороны страны. Шведский бронетранспортер SEP 8х8 (сокращение от шведского Splitterskyddad Enhets Plattform — модульная тактическая платформа), разработан компанией «BAE Systems Hagglunds» (шведское отделение британской «BAE Systems») по заданию управления вооружений МО Швеции в рамках одноименной программы SEP.

БТР SEP создавался как унифицированное шасси, как колесное, так и гусеничное, для множества машин разного предназначения, включая и инженерные. Данная машина предназначена для испытаний, отработки новых технологий и маркетинговых целей.

У БТР SEP оригинальным образом заменяется центральная часть корпуса, превращая БТР в любой необходимый тип машины — тягач, санитарную машину, бронетранспортер, ракетную пусковую установку, командный пункт, машину разминирования, разведывательную машину и т.п. Замена модулей может производиться непосредственно в войсках.

Шасси БТР SEP унифицированы. Приводы на колеса осуществляются электродвигателями, питающимися от мощных аккумуляторов, подзаряжаемых дизель-генераторами.

В моторно-трансмиссионном отделении, находящемся по обе стороны машины в надколесном пространстве в передней части корпуса, устанавливаются два 6-цилиндровых рядных дизельных двигателя Styer-Daimler Puch мощностью 306 л. с. (225 кВт) каждый, соединенные с 7-ми скоростной электромеханической трансмиссией.

Электромоторы установлены в ступицах каждого колеса, что позволяет управлять вращением каждого колеса поотдельности. Это дает возможность осуществлять танковый разворот на месте, сообщают ИноСМИ.

Корпус БТР SEP выполнен из броневой стали и обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. Но бронезащита может быть усилена путем установки дополнительных бронеэлементов из керамики. При этом обеспечивается защита от 14,5-мм пуль до 30-мм снарядов, в том числе и бронебойных. Отделение управления с местами механика-водителя и командира находится спереди, за ними — съемный модуль специального назначения. Для БТР — модуль боевого и десантного отделения, вместительностью 8 полностью экипированных пехотинцев.

БТР SEP имеет гидро-пневматическую подвеску, систему централизованного регулирования давления в шинах, систему блокировки тормозов и регулируемый клиренс.

Система оперативного контроля и видеосеть обеспечивает обзор на 360°. На крыше БТР установлен дистанционно управляемый модуль вооружения «Лемур» с 12,7-мм пулеметом М2.

Технические характеристики БТР SEP:

Колесная формула: 8х8;

Боевая масса, т: 27;

Длина машины, м: 6,2;

Ширина, м: 2,8;

Высота, м: 2,25;

Экипаж, чел.: 1 – 4;

Десант, чел.: до 8;

Вооружение: дистанционно управляемый модуль «Лемур» с 12,7-мм пулеметом М2;

Двигатель 2 х 6-цилиндровых, рядный, дизельный Styer-Daimler Puch;

Мощность двигателя, л. с.: 2 х 306;

Максимальная скорость движения по шоссе, км/ч: 120;

Запас хода, км: 600;

Преодолеваемые препятствия: склон — 60 %; боковой откос – 36 %; стенка — 0,6 м; траншея – 1,8 м; брод — 1,2 м

Minval.az