Американские школьники по всей стране начнут получать больше знаний о зверствах, совершенных во время холокоста, после того как президент США Дональд Трамп подпишет новый законодательный проект, пишет Newsweek.

Новый закон об образовании, который был одобрен палатой представителей Конгресса США еще в январе, должен быть подписан главой Белого дома в четверг, 28 мая. Согласно законопроекту, в течение последующих пяти лет из бюджета будут выделяться средства на развитие образовательных программ, связанных с холокостом, на организацию региональных рабочих групп для помощи учителям средних и старших классов в подготовке новой общеобразовательной программы.

Ранее Антидиффамационная лига (ADL) опубликовала отчет, согласно которому в прошлом году в США было зарегистрировано рекордное количество антисемитских инцидентов. В отчете говорится, что в 2019 году в стране было зарегистрировано в общей сложности 2107 подобных случаев, в том числе вандализм, домогательства и нападения. Показатель оказался на 12 процентов выше, чем в 2018 году.

В период с 1941 по 1945 год еврейский народ подвергся геноциду нацистской Германии. Согласно некоторым данным, преднамеренная попытка полного истребления народа привела к уничтожению около трети еврейского населения мира.

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