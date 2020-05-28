Французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом, сообщает Paris Match.

Возлюбленный звезды фильма «Заражение» Гийом Кане рассказал, что они вместе с артисткой подхватили COVID-19. Актер не стал приводить подробности, однако отметил, что их паре не о чем волноваться, так как болезнь протекает в легкой форме.

44-летняя Котийяр известна по таким картинам, как «Начало», «Такси», «Крупная рыба», «Полночь в Париже», «Хороший год», «Кредо убийцы» и «Жизнь в розовом цвете». Кане появлялся в лентах «Прекрасная эпоха», «Пляж», «Видок», «Просто вместе», «Не говори никому», «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Кроме того, он вместе с Котийяр снимался в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься».

Знаменитости начали встречаться в 2007 году, в 2011-м у них родился сын. Пара не оформляла официальный брак.

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