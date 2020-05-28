Российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Видео опубликовано в Telegram-канале «Вестник Дамаска».

На кадрах видно, как жители закидывают с моста колонну российской техники большими камнями. Кроме того, некоторые недовольные бросали камни, находясь на одном уровне с патрулем.

Предыдущий похожий эпизод был зафиксирован 12 мая. Тогда на кадрах видео было заметно, как женщины забрасывают камнями броневик российской военной полиции. При это раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским, сообщает Лента.ру.

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