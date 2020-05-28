В Мексике рыбак случайно нашел обломки затонувшего несколько сотен лет назад корабля. Об этом сообщается на сайте Национального института истории и археологии Мексики Gobierno de Mexico.

Обломки были найдены в прибрежных водах поселка Махауаль. Их обнаружил местный рыбак Мануэль Поланко и сообщил археологам. Отмечается, что находка была открыта много лет назад, но к ее изучению специалисты приступили только сейчас.

Оказалось, что корабль затонул более 200 лет из-за удара о риф Кошмара. Данная территория усеяна обломками древних кораблей и получила статус культурного наследия.

Обломки нашли возле рифа Кошмаров в Мексике, где находится крупное кладбище кораблей. От корабля остались якорь, пушки и чугунные конструкции.

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Minval.az