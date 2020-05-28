Модель, возлюбленная нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке португальского издания журнала Women’s Health. Девушка снята в нижнем белье. Фото обложки Джорджина опубликовала в своем Instagram.

«Первая обложка журнала, которая связана с моим стилем жизни», — подписала публикацию 26-летняя модель, отметив, что журнал уже появился в продаже.

Фото Родригес вызвало небывалый ажиотаж. Так, снимок получил более 1,1 миллиона лайков и более 4,8 тысяч комментариев.

Напомним, что Роналду и Родригес вместе уже четыре года. У них есть общая дочь Алана Мартина. Также пара воспитывает троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Minval.az