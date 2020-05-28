Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что нужно продолжать санкции против России, пока не будет прогресса в реализации минских соглашений, заявила Меркель, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает ТАСС.

Говоря о необходимости сохранения санкционной политики, Меркель также отметила, что готова придать новые импульсы развитию отношений между ЕС и Россией.

Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС . Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами», — заявила она.

Меркель также подчеркнула, что если не будет прогресса в минском процессе, то нужно будет придерживаться санкций.

«С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы в отношениях», — считает канцлер. Она указала на необходимость сотрудничества с Москвой по таким темам, как Ливия, Сирия, защита климата, здравоохранение.

«Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения», — отметила она. С другой стороны, Меркель считает, что и Россия должна быть заинтересована в конструктивном сотрудничестве с ЕС и Германией.

Меркель подчеркнула, что всегда выступала за критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование. Однако, основой для этого, по ее словам, должно быть обязательно понимание того, что в международных отношениях важно не право сильного, но сила права.

Кроме того, Меркель обвинила Москву в неоднократном нарушении существующих на Западе ценностей и правил, а также в создании по соседству зоны нерешенных конфликтов и гибридных атаках против западных демократий, в том числе Германии.

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