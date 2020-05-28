Палата представителей Соедненных Штатов приняла законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за притеснение уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств, пишет The Hill.

«Сегодня мы отправляем послание о том, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого», — заявил член Палаты представителей демократ Брэд Шерман.

В начале мая данный законопроект был единогласно принят верхней палатой Конгресса США. Теперь документ отправляется на подпись главе государства Дональду Трампу.

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