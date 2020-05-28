Американская аэрокосмическая корпорация Boeing приняла решение уволить более 6,7 тыс. своих сотрудников, говорится в заявлении президента и генерального директора Boeing Дэвида Кэлхуна, опубликованном в среду на сайте корпорации, пишет ТАСС.

«Мы завершили программу добровольных увольнений, о которой объявили в прошлом месяце. Теперь мы подошли к печальному моменту, когда вынуждены начать программу принудительных увольнений. Мы на этой неделе уведомим первую группу в составе 6 770 наших сотрудников в США, что эта программа их затронет», — сообщил Кэлхун.

Он заверил, что уволенные работники получат все причитающиеся им выплаты и страховые льготы в полном объеме.

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