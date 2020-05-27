Один турецкий военный погиб во время патрулирования в сирийском Идлибе при взрыве самодельного взрывного устройства.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении минобороны Турции в среду.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя на трассе М4 в районе Идлиба. В результате несколько военных получили ранения, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

«В результате взрыва во время патрулирования в Идлибе один военный погиб», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

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