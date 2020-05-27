Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 26 мая, признал Венгрию виновной в нарушении прав человека, поскольку парламент этой страны временно закрыл шести журналистам доступ на его территорию.

Эти журналисты в 2016 году обратились с вопросами к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, его пресс-секретарю и ряду депутатов и вели видеосъемку на участках территории парламента, не предназначенных для показа в СМИ, говорится в постановлении суда в Страсбурге, пишет Русская служба DW.

В документе отмечается, что заданные журналистами вопросы касались предположительно незаконных платежей, связанных с венгерским Национальным банком и, следовательно, являлись темой общественного интереса.

Уже на следующий день после случившегося парламент лишил этих репортеров аккредитации, но через несколько месяцев восстановил ее.

ЕСПЧ пришел к выводу, что журналисты действительно нарушили правила ведения репортажей с территории парламента, но посчитал лишение их аккредитации несоразмерным наказанием, подчеркнув также, что журналисты были лишены возможности опротестовать это решение.

Суд в Страсбурге отметил, что парламент Венгрии уже изменил правила, конкретизировав сроки возможного лишения журналистов аккредитации и предоставив репортерам возможность обжалования этой штрафной меры.

Minval.az