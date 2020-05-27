Звукозаписывающая компания Warner Music объявила о начале первичного публичного размещения (IPO) своих акций на бирже Nasdaq. Об этом говорится в сообщении компании.

Warner Music разместит 70 млн своих акций, начальная цена за бумагу составит от $23 до $26. Акции будут размещены под тикером WMG.

Всего за акции Warner Music может получить до $1,8 млрд, стоимость компании, таким образом, будет оценена в сумму до $13,3 млрд. В IPO будут участвовать 13,7% акций Warner Music, пишет The New York Times.

О своем намерении начать IPO компания объявила еще в феврале, однако процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Компанию Warner Music купила группа Access Industries, которую контролирует предприниматель Леонард Блаватник, в 2011 году за $3,3 млрд. Компания увеличила свой доход с $3 млрд в 2015 до $4,5 млрд за 2019 финансовый год, который закончился в сентябре, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Штаб-квартира Warner Music находится в Лос-Анджелесе. Компания сотрудничает с такими музыкантами, как Эд Ширан и Бруно Марс.

В своем последнем отчете Goldman Sachs спрогнозировал падение выручки мировой музыкальной индустрии в 2020 году на 25% и доходов от живых концертов — на 75%, сообщает Variety. При этом банк прогнозирует и мощное восстановление доходов индустрии в следующем году. Также, согласно прогнозу, в среднем доходы будут расти на 6% в течение следующего десятилетия.

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