Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до $185 в день, таким образом в страну хотят привлечь иностранных путешественников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Kyodo News.

«Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день», — говорится в сообщении.

На инициативу было выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).

Субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии. Они будут представлять собой ваучеры для использования в ближайших магазинах и ресторанах. Траты на саму поездку в Японию покрываться не будут.

«Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств», — говорится в сообщении.

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