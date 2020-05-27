С 27 мая правительство Испании объявило общенациональный траур по умершим от коронавирусной инфекции.

До 6 июня флаги на общественных зданиях, кораблях военно-морского флота, заграничных представительствах и миссиях будут приспущены наполовину, сообщает «Гордон» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сегодня в траурной церемонии принял участие король Фелипе VI.

С начала вспышки более 27 тыс. жителей Испании умерли от COVID-19.

В последний раз общенациональный траур в стране объявляли после терактов в Каталонии в августе 2017 года.

Minval.az