Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит лидеров стран G7 в Белом доме, так как он уверен, что это станет отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани.

«Я не знаю, будет ли это последняя неделя июня, но ближе к концу июня. Цель − провести его здесь, в Белом доме», − цитирует ее слова «Корреспондент».

По словам Макинани, все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Вашингтоне, будут надежно защищены.

«Президент хочет, чтобы этот (саммит) состоялся по мере того, как Америка вновь открывается (снимаются ограничения из-за коронавируса). <…> Мы защитим мировых лидеров, которые приезжают сюда, как мы защищаем людей в Белом доме. Мы хотим, чтобы он состоялся, мы думаем, что он состоится, и пока иностранные лидеры согласны с идеей», − отметила пресс-секретарь.

Minval.az