Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после отказа от королевских привилегий столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены обратиться за деньгами к принцу Уэльскому Чарльзу.

Об этом, как пишет «Лайф», рассказало издание The TimesHub со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

По его данным, бывший наследник престола не может найти работу, а его жена не получает предложений о съёмках. К тому же пара не отказалась от роскошного особняка, подаренного королевой Елизаветой на свадьбу, и теперь выплачивает долг за его ремонт.

— Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковёр довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза, — рассказал собеседник издания.

Для того чтобы содержать семью, Меган Маркл и маленького Арчи, принцу Гарри пришлось продать три своих ружья, он выручил 180 тысяч долларов, но этого всё равно недостаточно.

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