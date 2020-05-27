В Пентагоне могут подготовить и провести ядерные испытания «в течение месяцев», если такое распоряжение поступит от президента США. Об этом, как пишет «Газета.ру», заявил Defense News и. о. помощника замглавы ведомства Дрю Уолтер.

Он полагает, что ядерное испытание с ограниченными возможностями сбора данных можно провести за короткие сроки. Однако для этого необходимо получить приказ главы государства, который он может дать по техническим или геополитическим соображениям.

«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — сказал Уолтер о проведении ядерных испытаний в США.

При этом он отметил, что крупномасштабные испытания потребуют более длительной подготовки — год или больше.

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