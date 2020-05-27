Власти Германии продлили ограничения социальных контактов для граждан в связи с COVID-19 до 29 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости.

«Федеральное правительство и земли договорились сегодня о совместном решении о том, как действовать в отношении ограничений на контакты, связанные с коронавирусом. Важной частью решения главы ведомства федерального канцлера и глав сенатов и государственных канцелярий (аппаратов глав правительств федеральных земель) является то, что ограничения на контакт будут сохраняться до 29 июня», — говорится в сообщении.

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