Оператор российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и партнеры ответили на угрозы в США ввести санкции против проекта. Комментарий пресс-секретаря оператора Йенса Мюллера приводит ТАСС.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявлял, что американской конгресс может ввести новые санкции против газопровода.

Мюллер от лица компании и партнеров отметил, что такие угрозы являются «незаконной дискриминацией европейских компаний». Он уверил, что трубопровод отвечает всем необходимым требованиям, в частности, экономической конкурентоспособности Евросоюза и обязательствам по защите климата.

«Сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей», — добавил он.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков проекта. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет завершен российскими силами, но строительство закончится на несколько месяцев позже.

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