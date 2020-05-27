Третий иранский танкер с топливом и оборудованием для НПЗ прибыл в Венесуэлу.

Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

«Хочу еще раз поблагодарить народ и правительство Ирана за солидарность, мужество, которые позволили Венесуэле получить уже три танкера с топливом и материалами для восстановления переработки», — сказал он.

Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.

Мадуро напомнил, как правительство США больше года преследовало корабли, поставляющие топливо в Венесуэлу. «Венесуэла имеет право на свободу экономики, на свободу торговли, продавать и покупать в мире то, что ей необходимо, не может быть, чтобы правительство США вместе с оппозицией … все время преследовало продовольствие, медикаменты, бензин», — отметил Мадуро (цитата по РИА Новости).

Он заявил, что это преступление против человечности, поэтому страна намерена обратиться в Международный уголовный суд с заявлениями по данному вопросу.

Minval.az