Кандидат в президенты США демократ Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа дураком, который «показывает ложную мужественность» на фоне пандемии.

Журналист напомнила Байдену, что ранее Трамп ретвитнул фотографию Байдена в маске на церемонии по случаю Дня Поминовения, хотя сам политик был без защиты. После ее вопроса, пытается ли Трамп «принизить» своего политического оппонента, выставляя ношение маски признаком слабости, Байден начал критиковать Трампа.

«Он дурак, полный дурак <…> Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями», — цитирует Байдена «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

По его мнению, американский президент не должен показывать ложную мужественность, так как это может стоить людям жизни.

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