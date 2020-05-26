Президент Ирана Хасан Роухани распорядился реализовать закон о противодействии «враждебным действиям» Израиля, передает РИА Новости.

Иранский парламент 18 мая принял закон о противодействии Израилю, который предполагает создание виртуального посольства в Иерусалиме, после чего документ был одобрен советом по охране конституции.

Согласно сообщению информационного портала правительства Ирана, президент обязал МВД, МИД, министерство информации (разведки), вооруженные силы и Высший совет национальной безопасности предпринять меры, предусмотренные законом «о противодействии враждебным действиям сионистского режима против мира и безопасности».

В частности, от исполнительных органов требуется обеспечить поддержку палестинцев, в течение шести месяцев провести подготовку к созданию виртуального посольства или консульства на палестинских территориях. По сообщениям иранских СМИ, речь идет о посольстве в Иерусалиме как столице Палестины.

Запрещена деятельность, в том числе военная, политическая и культурная, направленная на поддержку Израиля, посещение иранскими гражданами «оккупированных палестинских территорий», а также провоз продукции связанных с Израилем компаний по территории Ирана.

Закон был принят как ответ на действия Израиля против палестинского народа, исламских стран и Ирана, а также попытки продолжить оккупацию территорий Сирии и Ливана. Упоминаются также «деструктивные действия» Израиля, направленные на дестабилизацию мира и международной безопасности и «использование запрещенного оружия».

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