Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог навестить свою умирающую мать в доме престарелых из-за введенных в стране ограничений по коронавирусу, сообщает телеканал Sky News.

Мать политика — 96-летняя Мике Рютте-Дилинг — умерла в доме престарелых в Гааге еще 13 мая, передает телеканал со ссылкой на заявления премьера. Однако Рютте не смог увидеться с ней до этого из-за введенных его правительством 20 марта ограничений по COVID-19, одно из которых — это запрет на посещение домов престарелых.

Между тем, как отмечают нидерландские СМИ, Рютте-Дилинг умерла не от коронавируса, хотя в доме престарелых, где она жила, была зафиксирована вспышка этой новой инфекции.

По данным портала Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, на 26 мая в Нидерландах было зафиксировано 45 578 случаев инфицирования, 5 856 человек, заразившиеся COVID-19, скончались.

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