Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в РФ и ряде других стран, в настоящее время предпринимаются попытки восстановить работу страницы.

Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе иранской дипмиссии.

«К сожалению, Twitter закрыл аккаунт данного посольства во время чествования Дня Аль-Кудс. К данному моменту мы 4 раза отправили запрос через указанную Twitter схему для выяснения причины блокировки, но до сих пор не получали никакого конкретного ответа», — заявили в посольстве.

«Блокировка иранских социальных сетей не коснулась только нашего диппредставительства, и по той информации, которую мы имеем, аккаунты нескольких иранских посольств в других странах также без каких-либо объяснений были заблокированы», — подчеркнули собеседники РИА Новости.

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