Сотрудники Бакинского транспортного агентства и Главного управления полиции Баку приступили к проведению совместных мер по обеспечению соблюдения гражданами правил профилактики коронавирусной инфекции.

В этом контексте первое мероприятие было проведено в транспортно-обменном центре «Кероглу».

Сотрудники полиции и волонтеры раздали медицинские маски гражданам без масок и разъяснили требования санитарного режима. Гражданам было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски при контакте с людьми.

Аналогичное мероприятие будет проведены на автобусных остановках и в других местах, которые регулярно используются людьми. В совместных рейдах также задействованы военнослужащие Внутренних войск МВД.



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