Пакистанская актриса и известная топ-модель Зара Абид была среди пассажиров злополучного рейса «Пакистанских международных авиалиний» (PIA), который разбился в жилом районе в Карачи в пятницу 22 мая.

По злой иронии судьбы, незадолго до взлета Абид сфотографировалась в кабине пилотов. Это был ее последний снимок, размещенный в соцсетях, отмечает издание ABP News. 4 апреля Заре Абид исполнилось 28 лет, в этот день она написала пост в соцсетях, сообщив о том, карантин заставил ее понять ценность людей и человеческой жизни.

Зара Абид родилась в Лахоре, но выросла и жила в Карачи со своей семьей. Зара Абид получила награду «Топ-модель года» на ежегодной премии Hum Style Awards, которая состоялась в январе 2020 года. В прошлом году она дебютировала в кино в главной роли в фильме «Чаудхри», который основан на жизни Чаудхри Аслама Хана, убитого в Карачи представителями запрещенной в РФ группировки «Талибан».

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