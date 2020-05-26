Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предложил возобновить свободное передвижение в странах Евросоюза 15 июня, сравнив значение этого дня для туризма с так называемым «Днем Д» (6 июня 1944 года), когда началась высадка союзных войск в Нормандии.

«Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским Днем Д», — заявил глава итальянского МИД в популярной программе государственного телеканала Rai 1.

«Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе», — сказал Ди Майо.

Он указал, что уже работает в этом направлении с Австрией и некоторыми другими странами ЕС.

Министр подтвердил линию Рима на отказ от создания двусторонних «туристических коридоров» после завершения острой фазы пандемии COVID-19.

Подчеркнув важность иностранного туризма для Италии, глава МИД отметил необходимость введения одинаковых норм и правил во всех областях страны, «чтобы не дезориентировать иностранцев».

«Все регионы должны давать однородные указания для туристов… Нам нужно, чтобы области не принимали различные решения, иначе туристы не будут знать, как им перемещаться из одного региона в другой», — сказал Ди Майо.

Minval.az