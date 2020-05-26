Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна написала открытое письмо, в котором попросила не называть премию Российской государственной детской библиотеки в области детской литературы именем отца.

Она обвинила отца в домашнем насилии и сообщила, что он поддерживал насилие над детьми в секте Виктора Столбуна. Ее письмо приводит «Собеседник».

«Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне —его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т.д. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», — говорится в письме Татьяны Успенской.

В разговоре с «Собеседником» ее поддержал детский писатель Валентин Постников. По его словам, Успенский «никогда не помогал детским писателям» и бил дочь Татьяну: «Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь».

Государственная детская библиотека отказалась убирать имя Эдуарда Успенского из литературной премии, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на директора учреждения Марию Веденяпину. Она сказала, что библиотека не рассматривает личные качества писателей, а только их вклад в литературу. «Если мы начнем с этих позиций рассматривать всех, чьим именем называют премии или еще что-то, мы закопаемся во всех человеческих перипетиях», — сказала Веденяпина.

Эдуард Успенский умер в 2018 году, ему было 80 лет. Он придумал таких персонажей, как крокодил Гена, Чебурашка, пес Шарик, кот Матроскин, братья Колобки.

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