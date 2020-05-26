Известный телеведущий и врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что жесткие ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, грозят человечеству негативными последствиями.

По его мнению, длительный карантин увеличит сроки выработки популяционного иммунитета.

Комаровский предупредил, что рано или поздно около 70 процентов населения выработают иммунитет к COVID-19, и тогда инфекция прекратит передаваться от человека к человеку.

При этом врач считает, что чем интенсивнее власти будут «закручивать гайки», ограничивая общение и авиаперелеты, тем дольше будет вырабатываться коллективный иммунитет.

Медик также обратил внимание, что из-за жестких карантинных во многих странах отказались от плановой вакцинации детей, что в будущем грозит вспышками других заболеваний. «Тогда мы посмотрим, как наши инфекционные больницы будут справляться с ковидом, плюс коклюш, плюс дифтерия, плюс корь», — резюмировал врач.

Minval.az