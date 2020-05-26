Администрация США из-за пандемии лишается возможности применять жесткие санкции и оказывать усиленное давление на другие страны.

Такое мнение выразили во вторник обозреватели китайской газеты Global Times.

«Соединенные Штаты скованы эпидемией нового коронавируса, и их реальные возможности вмешиваться в дела других государств существенно ослабли. Белый дом утверждает, что может ввести санкции в отношении Китая из-за Гонконга, однако инструменты и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, оказались менее значительными, нежели это было до пандемии. Таим образом мы видим всего лишь блеф американской стороны», — говорится в редакционной статье.

Как отмечают авторы, по мере усиления роли развивающихся стран в мире и формирования новых перспективных рынков Запад постепенно «утрачивает свой шарм». «Весь мир видит, что Вашингтон, исходя из собственных геополитических интересов, натравливает другие западные государства на Китай и стремится создать для него проблемы», — напоминают они.

Обозреватели газеты подчеркивают, что США выбрали неудачный момент, чтобы давить на КНР в связи с ситуацией в Гонконге и угрожать китайским властям санкциями в ответ на резолюцию по законопроекту о национальной безопасности в этом специальном административном районе, рассматриваемую в Пекине на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

«Китай возьмет на себя инициативу по решению гонконгского вопроса, и попытки Соединенных Штатов изменить общественное мнение в свою пользу ни к чему не приведут», — пишут авторы.

Напомним, что 22 мая в повестку сессии ВСНП была включена резолюция, касающаяся подготовки закона о нацбезопасности на территории Гонконга. Цель проекта — создать особый механизм, который позволит более эффективно поддерживать общественный порядок в этом специальном административном районе. 24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон введет санкции против КНР, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.

Minval.az