14 миллионов фунтов стерлингов – такая сумма стоит в центре очередного коррупционного скандала, в котором замешана азербайджанская пара, пишет лондонское издание Evening Standart.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии расследует источники денег, принадлежащих супружеской паре, сообщает «Туран».

Их счета в британских банках заморожены из-за подозрений, что они получены в результате коррупции и отмывания денег через многочисленные компании, зарегистрированные на оффшорах.

Материалы дела поступили в Лондонский суд, однако имена супругов пока не разглашаются.

Примечательно, что права супругов защищает тот же адвокат, который вел дела Замиры Гаджиевой – супруги осужденного в Азербайджане главы Международного банка Джахангира Гаджиева.

Согласно судебной практике и законодательству Великобритании, имена супругов из Азербайджана временно остаются анонимными.

Из материалов дела видно, что пара «получила 13 897 280,00 фунтов стерлингов от 21 юридического лица».

Minval.az