Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса, однако сроки посещения пока не определены. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая, — отметил он. — Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена. Но мы ждем скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран». Задача миссии, добавил Райан, будет заключаться в том, чтобы «понять происхождение вируса». «Приятно отметить сигнал из Китая, что страна открыта к такому подходу», — добавил эксперт.

«Все стороны понимают важность исследования происхождения вируса, — добавил со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Потому что таким образом, путем изучения происхождения вируса, мы сможем предотвратить его появление в будущем».

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сказала, что одной из главных задач для ученых на данный момент является «выявление промежуточного носителя». «Мы приветствуем возможность привлечения международного сообщества для того, чтобы понять происхождение вируса и взаимодействие между животным и человеком», — подчеркнула она.

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