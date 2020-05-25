С начала оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой областей Россия вывезла около 68 млн тонн угля, сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции Украины.

По данным мониторинга «Восточной правозащитной группы» (ВПГ), за время оккупации было вывезено в Россию почти 68 млн тонн угля стоимостью ориентировочно ,7 млрд гривен ($4,7 млрд).

«То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы. Однако, по данным ВПГ, с 2015 года только на официальных шахтах временно оккупированного Донбасса (без учета более 350 нелегальных «копанок») погибли 236 горняков, более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

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