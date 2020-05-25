Пятидесятипятилетняя трансгендерная женщина Мари Ко впервые в истории Франции избрана мэром города Тиллуа-Ле-Маршьен – он находится на севере Франции, на границе с Бельгией. В городке проживают 550 человек, за Мари Ко проголосовали 14 из 15 депутатов муниципалитета, и лишь один воздержался. Предыдущий мэр города, Жан-Люка Бота, занимал эту должность в течение 21 года, но решил больше не баллотироваться, пишет «Настоящее время».

Мари живет в городке последние двадцать лет, пятнадцать из них она потратила на то, чтобы завершить трансгендерный переход и стать из мужчины, по ее словам, «полностью женщиной». При этом, по словам Мари, она ни в коем случае не ЛГБТ-активист и считает, что люди выбрали ее «вовсе не потому, что я транссексуал». Она мать троих детей, обладатель диплома по агротехнике и успешный консультант в области IT.

По словам мэра, пока у нее в паспорте обозначен мужской пол, но в ближайшее время она намерена поменять документы, «чтобы избежать излишней бюрократии». Что касается имени, то «мне не нужно было его менять, потому что Мари – мое третье имя по рождению, и я свободно использую его в течение двух лет, так как мне это позволяет делать Гражданский кодекс», – объясняет политик.

Minval.az