В Министерстве иностранных дел Грузии завершили консультации с грузинским послом в Украине Теймуразом Шарашенидзе, отозванными в Тбилиси из-за назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Грузии.

Отмечается, что на встрече с послом обсуждались вопросы, касающиеся грузино-украинских двусторонних отношений и перспектив их развития с учетом сложившихся реалий.

«Еще раз разъясним, что отзыв посла для консультаций является принятым в дипломатической практике шагом. Грузинская сторона приняла указанное решение из-за назначения руководством Украины осужденного в Грузии лица на публичную должность, что, по оценке грузинской стороны, не соответствует духу сотрудничества между двумя странами», – говорится в сообщении МИД.

При этом указано, что отзыв посла для консультаций в Тбилиси не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Также не планируется пересмотр стратегического партнерства между двумя странами.

«Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий в Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла в Украину», – заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

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