Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

«Нынешний уровень азербайджано-грузинских добрососедских отношений и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты на высоком уровне между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других областях являются характерными чертами наших отношений. Уверен, что это сотрудничество будет успешно продолжено нашими совместными усилиями на благо наших народов», — говорится в тексте поздравления.

Президент подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Грузией опираются на волю двух народов, исторически сосуществовавших в атмосфере дружбы и теплоты.

Президент Азербайджана пожелал грузинскому народу и президенту Грузии благополучия и процветания.

Minval.az