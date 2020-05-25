Около 1,6 тысячи бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, сотрудники ЧВК, которые участвуют в ливийском конфликте на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от столицы страны Триполи. О том, куда они переместились, не сообщается.

Ранее ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии. По данным организации, на стороне Хафтара воюют от 800 до 1200 сотрудников компании.

В январе президент РФ Владимир Путин отметил: если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии. В подтверждение своих слов Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, возглавляющим Генштаб, снят глава ЧВК «Вагнер».

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