Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с главой КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения. Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ.

Отмечается, что 22 мая Лукашенко посетил опытно-испытательный участок под Минском, где ему доложили о развитии ракетостроения в стране.

На данный момент в Беларуси освоена сборка китайских ракет и идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров.

Лукашенко поставил задачу разработать белорусскую ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», − сказал он.

При этом председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко указал, что «китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается (в разработке ракет) и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости».

«Хорошо, давайте тогда на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему (совместное ракетостроение − ред.). Не думаю, что это будет большой проблемой», − подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что понимает китайскую сторону, «и они, и вы бизнесмены».

«Они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги», − добавил он.

Minval.az