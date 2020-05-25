Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров. «Если предложение на рынке останется высоким по мере заполнения хранилищ, мы, возможно, увидим отрицательные цены в какой-то момент», — сообщил агентству один из трейдеров на европейском рынке газа.

Reuters проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в прошлом месяце впервые в истории торговались ниже нуля. Нулевые или отрицательные цены будут означать, что продавцы газа в Европе будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать, чтобы его забрали.

Рыночные котировки газа в Европе важны, потому что 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских торговых площадках, отмечает РБК.

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