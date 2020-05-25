Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики. При этом следует мыть руки от шести до десяти раз в день. Статья специалистов опубликована в журнале Wellcome Open Research.

В исследовании приняли участие 1633 человека, большинству из которых исполнилось больше 16 лет. Наличие коронавирусной инфекции определяли по мазкам из носовой полости. Добровольцы также сообщили, как часто они соблюдали гигиену рук в день. Частота мытья рук была определена как низкая (пять раз в день или меньше), средняя (6-10 раз в день) и высокая (более 10 раз в день).

Оказалось, что умеренное мытье рук связано с уменьшением риска коронавирусной инфекции на 36 процентов. Более частая гигиена не приводила к еще большему снижению риска.

Согласно дерматологам, наносить антисептики для обеззараживания рук стоит не более двух раз в день. При этом обеззараживающими препаратами пользоваться рекомендуется лишь тем, кто бывает в общественных местах. Слишком частое мытье рук с мылом и чрезмерное использование антисептиков может пересушить кожу.

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